Unibank ajoute de nouvelles fonctionnalités aux applications mobiles

Unibank a mis à jour son application mobile offrant aux clients beaucoup plus d’opportunités pour un service rapide et pratique en dehors de la banque, a rapporté le bureau de presse d’Unibank.

La possibilité de répéter une opération est déjà disponible pour les clients, ce qui permet d’effectuer des paiements réguliers en un minimum de clics. De plus, de nouveaux services ont été ajoutés à l’application mobile d’Unibank : les virements d’argent Unistream peuvent être envoyés directement par téléphone et le solde du compte de pension peut également être vérifié.

« Aujourd’hui, une banque moderne doit offrir à ses clients un accès pratique et continu à leurs comptes et ne doit pas limiter le service des clients dans l’encadrement d’un bureau. Pourquoi allons-nous régulièrement à la banque ? Nous le faisons pour rembourser des emprunts, effectuer des transferts, déposer de l’argent ou payer des factures de services publics. Toutes les actions mentionnées ci-dessus peuvent être effectuées sans quitter votre domicile en faisant simplement plusieurs clics sur votre téléphone. Sur la base des besoins et des recommandations de nos clients, nous continuons à perfectionner notre application et à élargir le champ des fonctionnalités », a déclaré Arthur Aperyan, directeur des services opérationnels et des systèmes d’information d’Unibank, dans un communiqué de presse.

L’application mobile d’Unibank dispose pratiquement de tous les services nécessaires pour travailler avec des comptes bancaires. Les utilisateurs ont accès à l’historique des paiements et peuvent effectuer des virements entre leurs comptes ou d’autres comptes bancaires, payer des emprunts, reconstituer des dépôts, payer des services, effectuer des paiements de factures de services publics.

L’application fournit des informations sur les taux de change, l’emplacement des filiales ou des agences à proximité, les distributeurs automatiques de billets et les terminaux à tout moment de la journée.

La popularité de l’application UniMobile est en pleine croissance. Cette année, le nombre de clients utilisant l’application a été multiplié par trois par rapport à l’indicateur de l’année précédente. Cette hausse est conditionnée par le choix des utilisateurs pour un service plus pratique et plus simple.

L’application Unibank a une interface simple à utiliser et est disponible pour tous les clients de la banque. Pour activer le service, vous devez vous rendre dans l’une des 51 agences de la banque et déposer une demande. L’application peut être téléchargée sur AppStore ou PlayMarket. La banque fournit un identifiant et un mot de passe pour la première visite. L’utilisation de l’application est absolument gratuite.