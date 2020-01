Le taux de chômage en Arménie tombe à 17,7% au 2e trimestre 2019

Le taux de chômage de l’Arménie a diminué de 2,6% au deuxième trimestre de 2019 par rapport à la même période de l’année précédente, atteignant 17,7%, indique le Comité national des statistiques.

Par rapport au premier trimestre de 2019 le taux de chômage du pays a perdu 4,4%.

Selon les données statistiques, le comté comptait 83 0470 demandeurs d’emploi inscrits à la fin du mois d’août 2019, dont 61 970 sans emploi, avec 12 300 à Erevan.

Il y avait 2 223 offres d’emploi à Erevan à la fin du mois d’août 2019, soit 1,7 fois plus qu’un an auparavant. Dans la capitale, la demande de ressources humaines est plus forte que dans les autres régions du pays.

Les spécialistes de l’industrie, du commerce de gros et de détail, de la réparation automobile et de la réparation de motocycles sont très demandés. L’offre de main-d’œuvre en Arménie a diminué de 0,5% au cours du deuxième trimestre pour atteindre 2 014 000 personnes.