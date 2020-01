Ameriabank ouvre une nouvelle succursale à Etchmiadzin

Ameriabank a ouvert la branche ’Etchmiadzin’ dans la ville du même nom de la province d’Armavir en Arménie. Il s’agit de la huitième succursale de la banque en dehors de la capitale Erevan, qui fournira des services à des conditions favorables à tous les clients qui ouvriront des comptes dans cette succursale jusqu’au 31 janvier 2020.

Arman Barseghyan, directeur de la banque de détail pour Ameriabank, a déclaré aux journalistes que la nouvelle agence proposerait des tarifs spéciaux aux clients particuliers et aux entreprises. Il a ajouté que les sociétés nouvellement créées, si elles ouvrent des comptes dans cette branche, recevront des services bancaires par Internet et mobile et des cartes de visite avec service gratuit pendant la première année. En outre, des cartes de débit et de crédit avec service gratuit pour la première année seront également fournies à deux des principaux dirigeants de la société.

Selon lui, tous les clients individuels qui ouvrent des comptes dans la succursale auront également accès à des services bancaires via Internet et mobiles avec un service gratuit la première année et tous les types de cartes (à l’exception des cartes Platinum et Infinite).

Arman Barseghyan a souligné qu’Ameriabank mettait l’accent sur l’ouverture de nouvelles succursales non seulement à Erevan, mais également dans les régions du pays, offrant une large gamme de services et de produits allant des prêts aux entreprises et aux consommateurs, en passant par les services traditionnels et les opportunités de transaction.

« Ameriabank a récemment étendu ses activités dans les régions du pays et l’ouverture de la succursale d’Etchmiadzin s’inscrit dans cette stratégie. Toutes les succursales sont universelles puisqu’elles offrent tous nos services et produits. En outre, l’ouverture du Etchmiadzin va élever la qualité de service à un nouveau niveau », a-t-il déclaré.

« Depuis début 2019, Ameriabank dévoile presque tous les mois de nouveaux produits, notamment des services numériques. Nous avons été les premiers en Arménie à lancer le crédit numérique, d’abord pour les particuliers, puis pour les personnes morales, offrant ainsi la possibilité de recevoir des prêts en ligne sans visiter les succursales de la banque », a déclaré Arman Barseghyan.