L’Arménie augmentera les pensions pour les retraités de l’armée

Les ministres arméniens ont approuvé lors de leur réunion ordinaire un ensemble d’amendements à la loi sur les retraites publiques. Gemafin Gasparyan, vice-ministre du Travail et des Affaires sociales, a déclaré que les amendements proposés pour certaines dispositions de la loi avaient été reconnus mais n’étaient pas conformes à la Constitution.

En vertu de la loi actuelle, les militaires à la retraite doivent demander à la commission militaire un examen médical au plus tard cinq ans après leur départ à la retraite pour bénéficier de la catégorie d’invalidité. S’ils postulent plus tard, leur rente ne pourra pas être augmentée pour cause d’invalidité.

Les amendements lèvent cette restriction, ce qui entraînera des dépenses supplémentaires dans le budget du gouvernement.

« Nous n’avons pas encore fait de calculs, car nous ne savons pas combien de personnes demanderont une pension d’invalidité liée au service militaire », a-t-il déclaré. « Nous ne connaissons pas les rangs et la taille de leurs retraites, dont dépendra le montant supplémentaire ».