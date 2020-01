Beeline en Arménie et Child Development Foundation terminent l’étape de formation du programme d’opportunités numériques

L’opérateur de télécommunications Veon Armenia (opérant sous le nom de Beeline en Arménie) et la Child Development Foundation ont achevé la phase de formation d’un programme d’opportunités numériques, qu’ils mettent en œuvre conjointement.

Les formations, organisées en quatre étapes, ont impliqué 110 étudiants de 10 écoles de quatre régions d’Arménie. Les étudiants sont désormais en mesure de choisir divers outils numériques et de les utiliser pour créer des documents numérisés, ainsi que pour utiliser efficacement les technologies de l’information et des communications (TIC), afin de recevoir, de stocker et d’organiser des informations. Ils connaissent également le champ d’utilisation des TIC et leurs avantages et peuvent créer du contenu.

Le directeur de la Fondation pour le développement de l’enfant, Lusine Simonyan, a déclaré que, malheureusement, la diffusion des TIC dans les régions et leur utilisation commençaient et finissaient souvent par une communication via les réseaux sociaux. Selon elle, les équipements techniques manquent dans les écoles régionales.

Andrey Pyatakhin, PDG de Beeline en Arménie, a déclaré que les technologies numériques représentaient l’avenir du monde et que les connaissances en matière de TIC ouvriraient des possibilités illimitées pour les enfants, car de nos jours, le smartphone et l’accès à Internet les plus simples sont des outils puissants pour l’éducation, le travail et le quotidien. la vie.

« Nous sommes heureux d’apprendre que ce projet a permis à nos enfants d’acquérir de telles connaissances importantes », a-t-il déclaré.