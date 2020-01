Les prix à la consommation en hausse de 0,5% en septembre 2019

En septembre 2019, les prix à la consommation en Arménie ont augmenté de 0,5%, par rapport à septembre 2018, selon les derniers chiffres publiés par le Comité national des statistiques (NSS).

Les prix à la consommation ont augmenté de 1,6% entre janvier et septembre 2019 par rapport à la même période en 2018.

Selon le NSS, au cours de la période considérée, les prix des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées ont diminué de 1,4%, mais les prix de l’alcool et des produits du tabac ont augmenté de 4,7%. Les prix des vêtements et des chaussures ont augmenté de 9% et les services publics de 1%.

Dans le même temps, les prix des services de santé ont augmenté de 1,4%, ceux des services de transport de 2,2%, ceux de l’éducation de 3,7%, ceux des restaurants et des hôtels de 1,6% et ceux de divers biens et services de 0,4%.

Dans le même temps, les prix des services de communication ont diminué de 0,1% et ceux des services de la culture et des loisirs de 1,2%.