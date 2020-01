Veon Armenia lance un réseau mobile 4G ​​à Etchmiadzin

La société de télécommunications Veon Armenia (ex-Beeline en Arménie) a lancé un réseau mobile de quatrième génération dans la ville d’Etchmiadzin. Les habitants de la ville peuvent désormais utiliser l’Internet mobile à une vitesse pouvant atteindre 100 Mb / s.

Les stations de base 4G de Beeline fonctionnant dans la bande des 1800 MHz permettent au signal de mieux surmonter les obstacles. Cela augmente la vitesse de l’Internet mobile et améliore la couverture non seulement dans les rues, mais également à l’intérieur des bâtiments.

« Beeline continue d’investir dans l’infrastructure de communication en Arménie. Aujourd’hui, nous sommes heureux de partager cette bonne nouvelle avec des dizaines de milliers d’habitants d’Etchmiadzin, qui ont désormais accès à un nouveau réseau mobile de quatrième génération. Tous les services Internet mobile de Beeline deviendront désormais encore plus rapides, plus faciles et plus pratiques grâce au réseau mobile 4G standard moderne », a déclaré Andrey Pyatakhin, PDG de Beeline Armenia.

Dans un communiqué de presse, la société a déclaré que le développement du réseau mobile, des prix abordables et des vitesses élevées ont eu un effet positif sur les abonnés de Beeline : le nombre de smartphones dans le réseau de la société a augmenté de plus de 6% par rapport au début de l’année et le nombre d’utilisateurs d’Internet mobile parmi les utilisateurs de smartphones a augmenté de 10%.

Au cours de la même période, Beeline a augmenté le nombre de stations 4G en Arménie de 24% et continuera d’étendre activement sa couverture dans tout le pays.

La société a rappelé qu’elle avait lancé début septembre Internet mobile illimité. Pour un abonnement de 5 900 drams, les abonnés aux forfaits de téléphonie mobile prépayés peuvent activer le service et utiliser Internet mobile sans aucune restriction de volume ni de débit.