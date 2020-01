L’Arménie va procéder à un recensement pilote de la population

Le gouvernement arménien veut lancer un recensement pilote de la population dans plusieurs communautés pour tester une nouvelle méthodologie de recensement et ses modalités techniques, a déclaré le vice-Premier ministre Tigran Avinyan.

Selon Tigran Avinyan, le recensement de la population est très important, car les données collectées et analysées serviront de base non seulement à une politique démographique, mais également à l’organisation de processus électoraux et à la planification d’un processus socio-politique et à la définition de la stratégie économique. Il a donc ajouté que tous les efforts devraient être déployés au niveau du recensement.

Tigran Avinyan a déclaré que c’était important, mais que le processus lui-même était excellent, car il s’agissait d’un excellent exercice pour les bureaux de l’État en développement et leurs propres revendications.

Le recensement pilote de la population aura lieu dans la communauté Artik de la région du Shirak et dans les communautés d’Aramus, Akunk, Kamaris et Mayakovski de la région du Kotayk. Tigran Avinyan a demandé au chef du Comité national des statistiques de superviser le recensement pilote de la population.