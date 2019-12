Seuls 0,1% des utilisateurs arméniens ont été attaqués par des chevaux de Troie sur des mobiles au deuxième trimestre de 2019

Selon une étude de Kaspersky Lab, au cours du deuxième trimestre de 2019, seulement 0,1% des utilisateurs arméniens ont été attaqués par des chevaux de Troie sur des mobiles. L’Arménie se classe au 9e rang parmi les dix premiers pays avec le plus grand nombre d’utilisateurs dont les appareils ont été attaqués par des chevaux de Troie sur des mobiles.

En Géorgie, 0,08% des utilisateurs ont été attaqués par des chevaux de Troie et en Azerbaïdjan, 0,07% des utilisateurs. Au cours du premier trimestre de 2019, 0,23% des utilisateurs de mobiles en Arménie ont été attaqués par des chevaux de Troie (7e place), en Géorgie et en Azerbaïdjan avec respectivement 0,12% et 0,14% d’utilisateurs.

Au deuxième trimestre de 2019, 13 899 ensembles d’installation de chevaux de Troie bancaires mobiles ont été découverts dans le monde, soit deux fois moins qu’au premier trimestre de 2019.

Les experts affirment que les cybercriminels infectent les appareils mobiles avec des chevaux de Troie bancaires pour intercepter les données des cartes bancaires et les applications des utilisateurs.

Les experts recommandent que les utilisateurs mobiles ne communiquent leurs données personnelles et bancaires à personne, en particulier à ceux qui « le demandent » en réponse à des offres « rentables ». Les experts mettent également en garde contre le téléchargement depuis des sources non officielles, car les chevaux de Troie bancaires sont souvent téléchargés dans un package contenant d’autres logiciels hébergés sur de tels sites.

Pour se protéger contre les chevaux de Troie et autres logiciels malveillants, les utilisateurs doivent installer un antivirus fiable sur leurs appareils mobiles.