Beeline en Arménie crée une nouvelle plate-forme pour les entreprises clientes

La société de télécommunications Veon Armenia (exerçant ses activités sous le nom de Beeline en Arménie) a annoncé la création d’une nouvelle section spéciale sur sa page Facebook officielle destinée aux entreprises.

La section Business de Beeline sera utile non seulement pour les entreprises clientes actuelles de Beeline, mais également pour tous celles qui sont intéressées par des offres conçues pour les entreprises.

La société a déclaré dans un communiqué de presse que Beeline Business avait été créée dans le but d’informer les entreprises clientes des nouveaux services et offres, de partager leurs expériences et de rester en contact avec elles. Cette section permettra également aux nouveaux clients de se familiariser rapidement avec les nouvelles offres commerciales.

Le PDG de Veon Armenia, Andrey Pyatakhin, a déclaré qu’il était très important pour la société de promouvoir le développement du secteur des affaires en Arménie et de fournir aux entrepreneurs les services les plus efficaces, les plus abordables et les plus innovants.

« Dans la section Beeline Business, les clients trouveront les offres les plus avantageuses pour leur entreprise. La page permettra également de recevoir rapidement des réponses à toutes leurs questions », a-t-il déclaré.

Sur la base de cette section, Beeline en Arménie mettra en place une plate-forme de réunion des représentants du secteur privé, permettant un échange d’informations rapide, facile et pratique.

Des informations supplémentaires sur les nouvelles offres destinées aux entreprises sont disponibles sur le site Web www.beeline.am ou en appelant le 010 700 700 pendant les heures ouvrables.

Veon Armenia CJSC fait partie du groupe de sociétés Veon, qui est l’un des plus grands opérateurs de télécommunications intégrés au monde. Veon Armenia fournit des services de communication fixes et mobiles.