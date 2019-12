Le Golden Palace Hotel à Tsakhkadzor a été mis aux enchères

Lors de sa réunion ordinaire le gouvernement arménien a accepté le Golden Palace Hotel à Tsakhkadzor en cadeau et l’a remis au Comité des biens de l’État en Arménie. Le 28 novembre 2018, le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a annoncé qu’Armen Avetisyan, ancien chef du Comité des douanes de l’État, a donné sa propriété, le Golden Palace Hotel, à l’État.

Le ministre de l’Administration territoriale et des Infrastructures, Suren Papikyan, a déclaré que le prix du Golden Palace est estimé à 7,5 milliards de drams. Il s’agit d’un complexe hôtelier avec des bâtiments et des constructions d’une superficie totale de 19 758 mètres carrés et un terrain de 1,38 hectare.

Le président de la commission des biens d’Etat, Narek Babayan, a déclaré aux journalistes que la commission avait déjà reçu un certain nombre de candidatures, qu’il y avait des personnes préoccupées et qu’il était possible de mettre les biens immobiliers aux enchères de manière accélérée et de conclure un accord dans le délais de deux mois.