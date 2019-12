L’Arménie et Malte signent un accord visant à éliminer la double imposition

Le ministre arménien des Affaires étrangères, Zohrab Mnatsakanyan, a rencontré son homologue maltais, Carmelo Abela a rapporté le service de presse du ministère arménien des Affaires étrangères.

Ils auraient exprimé leur satisfaction devant le dialogue dynamique entre les deux pays et les réalisations enregistrées. Dans ce contexte, il importait de tenir des consultations régulières entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays, de stimuler des contacts bilatéraux efficaces dans le format parlementaire, de mettre en place des visites bilatérales à différents niveaux et de lancer des programmes d’échanges dans les domaines de l’éducation et de la culture.

Les parties ont également exprimé leur volonté commune de poursuivre la mise en œuvre de mesures concrètes pour développer et élargir les partenariats dans des domaines de coopération aussi prometteurs que le commerce, l’agriculture, le tourisme, les technologies de l’information, l’éducation créative et l’innovation. Dans le même temps, l’importance a été attachée à la création de nouvelles plates-formes d’interaction impliquant les principaux acteurs de ces domaines.

À l’issue de la réunion, les parties ont signé un accord entre les gouvernements arménien et maltais sur l’élimination de la double imposition des revenus et la prévention de la fraude fiscale.

Selon les ministres des Affaires étrangères, la signature de l’accord est la première étape pour maximiser le rapprochement des milieux d’affaires des deux pays et créer des conditions favorables à leur coopération.