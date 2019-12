VTB Arménie lance une carte touristique virtuelle multi-devises

L’ONG l’Assemblée arménienne et la banque VTB Arménie ont signé un accord de coopération afin de lancer un projet commun de création d’une carte virtuelle dans l’application mobile Armenian Guide. Vahe Yengibaryan, président du conseil d’administration et cofondateur de l’ONG l’Assemblée arménienne, a déclaré que Armenia Guide est une plate-forme qui envisage de devenir un mécanisme vivant pour attirer les touristes en Arménie.

« VTB n’est pas seulement un partenaire stratégique dans ce projet, et nous espérons pouvoir atteindre le client le plus final grâce à la vaste base de clients et aux technologies de VTB », a-t-il déclaré.

Ivan Telegin, PDG de Bank VTB (Arménie) et président de son conseil d’administration, a déclaré que l’afflux de touristes en Arménie s’intensifiait et que leur nombre avait déjà dépassé les 2 millions, et que les dépenses moyennes s’élevaient à 880 $.

« Ce projet est très important pour nous, car il s’agit avant tout d’un produit très innovant qui donne à la banque l’occasion d’attirer de nouveaux clients dans l’industrie du tourisme », a déclaré Telegin. « La carte touristique virtuelle multidevises sera lancée dans la première moitié de 2020. »

Selon lui, la technologie est assez simple, le numérique, parfaitement en phase avec les évolutions du marché bancaire .

La carte, a-t-il déclaré, donne aux clients un accès instantané aux services proposés par le produit et aux nouvelles opportunités qui dépendent de la demande. La carte permet également de collecter des bonus. En conséquence, certains services deviendront moins chers pour les clients à l’avenir.