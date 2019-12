Le gouvernement arménien fournira un logement à 457 familles sans abri

Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a déclaré que 3 milliards de drams seraient alloués en 2020 pour l’hébergement de 457 familles touchées par le tremblement de terre de 1988.

« Selon les statistiques moyennes de ces dernières années, ce montant a été multiplié par six. C’est-à-dire qu’en 2020, nous allouons six fois plus de fonds à ces fins qu’en moyenne, ces dernières années », a-t-il expliqué.

Dans le même temps, le Premier ministre a déclaré que les obligations de l’État à l’égard de ces 457 familles étaient enregistrées de jure. « S’il s’avère que 3 milliards ne suffisent pas, nous allouerons plus de fonds, car le budget de l’Etat ne manque pas de fonds », a-t-il ajouté.

Selon le chef du gouvernement, 560 millions de drams ont été octroyés en 2019 pour résoudre les problèmes de logement de 61 familles sans abri suite au tremblement de terre de Spitak dans les régions de Shirak, Lori et Aragatsotn.

Le 7 décembre 2018, l’Arménie a célébré le 30e anniversaire d’un tremblement de terre catastrophique qui a tué plus de 25 000 personnes et laissé des centaines de milliers d’autres sans abri. Un séisme de magnitude 6,8 a frappé le nord-ouest de l’Arménie, alors république soviétique de 3,5 millions d’habitants.

L’épicentre du séisme se trouvait près de Spitak, une petite ville qui a été rasée. Gyumri (connue alors sous le nom de Leninakan), la deuxième plus grande ville d’Arménie, a également été durement touchée. L’énorme nombre de morts a été largement imputé à la violation des normes de sécurité sismiques.