L’Arménie dans le top 10 du classement TourStat

L’Arménie figure parmi les dix premières destinations du premier semestre de cette année 2019 pour le tourisme en provenance de la Russie selon le portail touristique de TourStat. Selon TourStat, l’Arménie, avec ses 260 circuits, se classait huitième du classement. Le nombre de voyages effectués entre l’Arménie et la Russie est resté inchangé par rapport à la même période de l’année précédente.

Les dix pays qui ont enregistré le plus grand nombre de voyages sont l’Ukraine (3 424 000 visites, - 8% par rapport à l’année précédente), le Kazakhstan (1 569 000 visites, + 2%), la Chine (780 000, + 17%) et la Finlande ( 430 000, - 7%), Azerbaïdjan (418 000, + 6%), Pologne (323 000, -7%), Allemagne (270 000, + 3%), Arménie (260 000 (0%), Moldavie (189 000, -17%) et l’Estonie (232 000, + 9%).