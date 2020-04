N’oublions jamais

Samvel Kentikyan, est né en 1867 à Arabkir (Arménie occidentale, province de Kharberd). Après avoir obtenu son diplôme du Collège turc central d’Aintab, il est retourné dans sa ville natale et a travaillé comme enseignant pendant un an. Il a également été prédicateur à Rodosto. Samvel Kentikyan a travaillé comme enseignant à l’American College of Izmir. Exilé en 1915, il mourut à la prison de Konya. Une victime du génocide arménien.