Identifiez-vous pour continuer

Le Fonds Armnien de France recherche un(e) charg(e) de mission, qui sera adjoint(e) du directeur excutif. Sa fonction le/la conduira monter des dossiers en relation avec les collectivits locales franaises, concrtiser ces dossiers et suivre les ralisations des projets. Elle/il se verra galement dlguer certaines tches concourant au bon fonctionnement du bureau bas Joinville-le-Pont (94). Poste perspectives selon les capacits du postulant. Dplacements en France et en Armnie. Ag(e) de 35 45 ans environ, de formation suprieure, de profil commercial et ayant le sens du contact, intrt pour les projets humanitaires. De langue maternelle franaise mais connaissance indispensable de larmnien et/ou de langlais. Adressez votre CV et vos prtentions salariales au bureau du Fonds Armnien de France. Rmunration fort potentiel grce un ventuel intressement aux rsultats. Fonds Armnien de France - BP12 - 75660 Paris cedex 14 e-mail : info@fondsarmenien.org

Je peux collaborer en n'importe quelles deux de ces langues: arabe, francais, espagnol, anglais, italien, portugais, armenien (oriental et occidental)

Je suis une dame armnienne ge de 50 ans. je cherche un emploi de garde d'enfants, ou pour le mnage et le repassage. Je parle armnien,russe et franais.

Armnien de 39 ans cherche un travail d'assistant carreleur. Je suis prt travailler gratuitement condition de recevoir une vritable formation.

Recherche une baby-sitter domicile sur Marseille et alentour pour une dure de travail de 8 heures par semaine pour la garde d'un garon g de 5 ans comprenant: goter, aide la toilette, suivi des devoirs, prparation et prise des repas.De 18h 19h30 du lundi au vendredi. Les mercredi de 16h 18h. Rmunration : 10 /heure.

Diplme de l'Universit d'Etat Linguistique d'Erevan, traductrice assermente armnien franais- russe et interprte je peux traduire tout type de document. Je donne galement des cours particuliers d'armnien par skype.

Aprs deux annes passes auprs d'un monsieur presque centenaire qui vient de disparatre, je vous propose, en rgion parisienne, mes services pour garder des personnes ges le jour et la nuit. Bien entendu j'assure le mnage, le repassage, les courses et la cuisine.

Ne en France, d'origine armnienne, je suis polyvalente. Je prpare actuellement des repas pour des personnes au quotidiens comme pour des occasions et propose aussi des gardes d'enfants avec rfrences. Faites un essai et vous verrez que vous ne serez pas dus.

Pour une boutique des souvenirs devant le Louvre, nous recherchons une vendeuse qui parle plusieurs langues dont au minimum franais, anglais, russe, pour travailler le weekend et la semaine. Etudiantes acceptes, salaire trs intressant.