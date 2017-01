Identifiez-vous pour continuer

VU SUR LA TOILE

[DEM] AIDE A DOMICILE Répondre

Ne en France, d'origine armnienne, je suis polyvalente. Je prpare actuellement des repas pour des personnes au quotidiens comme pour des occasions et propose aussi des gardes d'enfants avec rfrences. Faites un essai et vous verrez que vous ne serez pas dus.

[OFF] VENDEUSE Répondre

Pour une boutique des souvenirs devant le Louvre, nous recherchons une vendeuse qui parle plusieurs langues dont au minimum franais, anglais, russe, pour travailler le weekend et la semaine. Etudiantes acceptes, salaire trs intressant.

[OFF] COURS DARMENIEN Répondre

Docteur en linguistique diplm de l'Universit d'Etat d'Erevan donne des cours particuliers d'armnien moderne pour enfants et adultes de tous niveaux et d'armnien classique pour adultes Paris et en Rgion Parisienne. J'ai plus de 15 ans d'exprience donc 6 ans en France. Enseignante de la langue et de la culture armnienne avec l'association Arvi Choghr et lAtelier Zartir Lao depuis 2010 (Alfortville).

[DEM] TRANSPORT Répondre

Je suis un jeune homme ayant de l'exprience concernant le transport de personne ou de matriel. Je cherche un emploi sur Paris, le 92, et le 94, seulement les samedi.

[OFF] GARDE D'ENFANT Répondre

Couple franco-armnien cherche nounou pour garder un enfant de 1 an. Un contrat sur la base de 30 heures par semaine (3jours par semaine) peut tre propos en CDI. Nous habitons dans vers la place de Clichy Paris. La situation administrative du postulant (carte de sjour, autorisation de travail et scurit sociale) doit tre en ordre. Non srieux ou sans exprience sabstenir.

[DEM] PEINTURE Répondre

Chers compatriotes! Vous qui aimez l'art, je serai ravi que vous veniez visiter mon travail d'artiste peintre cette adresse :http://www.artmajeur.com/fr/member/gregoire-koboyan

[OFF] COURS D'ARMENIEN Répondre

Titulaire d'un Master Langue armnienne et Pdagogie, j'enseigne l'armnien depuis 20 ans diffrentes catgories de gens. J'adapte mes leons selon le dsir de mes lves en ajustant les mthodes et les supports leurs niveaux et besoins. Les rsultats de mon enseignement ce sont les avis de mes lves lesquels vous pouvez lire ici http://www.superprof.fr/professeur-armenien-experimentee-do Je dispense mes cours chez moi Paris, chez eux ou sur Internet.

[CH] PARTENAIRES Répondre

Recherche partenaire pour faire ensemble des affaires en Armenie.

[DEM] RENOVATION Répondre

J'effectue tous les travaux de btiments (peinture, carrelage, lectricit, plomberie, montage de meubles, parquets, ...) J'ai plus de 10 ans d'exprience. Travail de qualit et prix bas.