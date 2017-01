Identifiez-vous pour continuer

VU SUR LA TOILE

J'effectue tous les travaux de btiments (peinture, carrelage, lectricit, plomberie, montage de meubles, parquets, ...) J'ai plus de 10 ans d'exprience. Travail de qualit et prix bas.

JF d'origine armnienne, diplme d'un Master en traduction/interprtariat, dynamique et motive, parlant plusieurs langues, cherche un travail dans l'htellerie, le commerce, la restauration ou autre Paris.

Je cherche quelqu'un de motiv pour monter mon dressing. j'habite Paris

Infirmire d'origine armnienne cherche un emploi de garde d'enfants ou mnage et repassage Nice et Monaco. J'ai de l'exprience, je ne fume pas et je parle armnien, russe et franais.

Famille armnienne recherche un appartement de trois pices louer Nice.

Couple franco-armnien cherche nounou pour garder un enfant de 1 an. Un contrat sur la base de 30 heures par semaine (3jours par semaine) peut tre propos en CDI. Nous habitons dans vers la place de Clichy Paris. La situation administrative du postulant (carte de sjour, autorisation de travail et scurit sociale) doit tre en ordre. Non srieux ou sans exprience sabstenir. Premier contact par email. Merci.

Femme de 54 ans, je propose mes services pour garder les personnes ges. Je sais cuisiner, faire le mnage, repassage...

Une couple d'origine armnienne, nous cherchons un emploi de gardien de rsidance Nice.

Armnienne de 56 ans habitant dans le 13me arrondissement de Paris parle l'armnien et le russe et apprend le franais. Je me propose pour vous aider la maison (mnage, repassage, garder des enfants et aller les chercher l'cole, aller faire des courses, prparer les repas...). Je suis disponible immdiatement.